'Pistache-bende' steelt zakken vol nootjes 13 maart 2019

In Nederland is een bende actief die massaal pistachenoten steelt. In twee weken tijd kreeg de politie dertien aangiften binnen. In Deventer werden vier Roemenen opgepakt en in Steenwijk ook twee Roemeense mannen. In een sporttas in hun voertuig werden 59 zakjes gezouten pistachenoten aangetroffen. De politie zegt dat er aanwijzingen zijn dat de Roemenen samenwerken. En het lijkt erop dat ze in opdracht de diefstallen plegen. Vooral Lidl is de afgelopen weken vaak het doelwit geweest. De keten had drie jaar geleden ook al te maken met pistachedieven en vorig jaar zijn in ons land nog twee personen veroordeeld die voor 900.000 euro aan nootjes bij Lidl hadden weggehaald. Navraag bij Belgische supermarkten leert dat de pistachenoten hier momenteel geen doelwit zijn.

HLN