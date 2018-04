"Pippa Middleton is zwanger" 23 april 2018

00u00 0

Pippa Middleton (34, foto) is zwanger, schrijft 'The Sun'. De baby wordt in oktober verwacht en volgens de Britse krant is Pippa in de zevende hemel. Ook haar zus Kate, de vrouw van prins William, was erg opgetogen. Kate, die zelf binnenkort haar derde kindje verwacht, was de eerste in de familie die het blijde nieuws te horen kreeg. Pippa Middleton trouwde in mei vorig jaar in Englefield met bankier James Matthews (42). Diens vader werd onlangs op een Parijse luchthaven gearresteerd op verdenking van verkrachting van een minderjarige. Daarna volgde nog een beschuldiging. David Matthews (73) ontkent alle aantijgingen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN