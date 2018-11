"Pipi op z'n Spaans" BV kijkt TV | Televisiemaker Pedro Elias (44) 10 november 2018

"Omdat ik van Spaanse afkomst ben en ik mijn kinderen Mateo (13), Rover (3) en Bonnie (2) in het Spaans opvoed, zijn de dvd's van 'Pippi Langkous' verplichte kost bij ons thuis. In het Spaans heet het sproetenmeisje Pipi Calzaslargas. Zelf droomde ik als kind van een tv op m'n slaapkamer. Da's nooit gelukt, al is de laptop nu een surrogaat-tv. Omdat naar een scherm turen niet gezond kan zijn, wisselen mijn vrouw en lees- en tv-avonden af. Ook mijn smartphonegebruik probeer ik in te dijken, want ik ben een grote YouTube-fan. Dankzij de app Moment weet ik exact hoelang ik online was die dag. Om mezelf te beschermen, gooi ik elke maandag Instagram en Facebook van mijn telefoon. Pas zondag installeer ik ze opnieuw, om vervolgens een lawine aan berichten en beelden te ontvangen."

