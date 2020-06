Exclusief voor abonnees "Pintje met schepencollege, etentje met vrouw" Theo Francken (42) Burgemeester en Kamerlid N-VA 08 juni 2020

00u00 0

Na het schepencollege gaat Theo Francken vandaag in Lubbeek met zijn schepenen een glas drinken in de lokale kroeg De Zwaan. "Om de horeca een hart onder de riem te steken." Dus bestaat de kans dat Francken en co. nadien nog een ander café bezoeken. "Maar veel zaken zijn op maandag traditioneel gesloten, dus we moeten het nog bekijken." Morgenavond gaat Francken met zijn echtgenote eten in Den Hof in Linden en vrijdagavond trekt hij met enkele goede vrienden naar de Irish Pub van Aarschot. "Ik ga eens zwaaien naar Gwendolyn Rutten. (lacht) Maar ik kijk er wel naar uit, nog eens op stap zonder de kinderen - hoe graag ik hen ook zie!"

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen