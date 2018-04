"Pijn, pijn, pijn" De Wever finisht marathon met moeite 23 april 2018

00u00 0

Bart De Wever finishte de marathon op de Antwerpse Grote Markt na 4 uur, 22 minuten en 45 seconden. Kletsnat van het zweet kwam de burgemeester over de meet. "Ik ging echt dood, dit was het zwaarste wat ik ooit gedaan heb", klonk het. "Mijn bedoeling was om op 4 uur binnen te lopen. Ik zat eerst perfect op schema, tot kilometer 28 ongeveer. Dan kwam die zon erdoor en begon het echt warm te worden. Ik kan daar echt niet tegen. Ik voelde het kraken. Alles deed pijn, pijn, pijn. Met die warmte lopen, was moordend, maar het is fantastisch om als burgemeester in je eigen stad de marathon uit te lopen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN