"Pijn lijden kon ik evengoed thuis"

Melanie Van Trijp (29) uit Hemiksem is adjunct-hoofdvroed- vrouw in het AZ Nikolaas. "Het project 'Bevallen met verko ziekenhuisverblijf' is een beetje mijn kindje", zegt zij. Toen rt Melanie half mei beviel van een zoontje, Moos, plande ze dan ook zo snel mogelijk thuis verder te herstellen. "Maar de bevalling liep niet echt van een leien dakje. Toch was ik minder dan 72 uur later weer thuis. Ik had best nog last, maar mijn zoontje was kerngezond. Pijn lijden kan ik evengoed thuis, dacht ik."

