"Piek ligt achter ons", maar juichen mogen we nog niet

Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis kon viroloog Steven Van Gucht gisterochtend positief nieuws brengen op de dagelijkse persconferentie. "De piek ligt achter ons", klinkt het. Die piek tekent zich af rond begin deze maand: sindsdien daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames langzaam maar zeker. "En dat is goed nieuws", zegt Van Gucht. Al waarschuwt hij ook voor een tweede piek als we ons niet allemaal strikt aan de opgelegde maatregelen houden. "Het virus is nog niét verdwenen", zegt hij. "Wanneer we onze discipline verliezen, zal het opnieuw opflakkeren." Van Gucht benadrukt dat wij zelf de ultieme verantwoordelijkheid dragen. "Kijk naar jezelf. Laat het gedrag van anderen geen excuus zijn." Gisteren werden 283 bijkomende doden gerapporteerd, waardoor het totale aantal overlijdens op 4.440 komt te liggen. Er liggen nog 5.524 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.204 op intensieve zorg. 889 onder hen moeten beademd worden. (IBO)

