"Piek in aanvragen": Fedasil wil opvangcentrum Zaventem heropenen 18 januari 2019

Eind deze maand wil Fedasil een tijdelijk opvangcentrum in een industriezone in Zaventem heropenen. In het voormalige ING-gebouw kregen in 2016 al 250 vluchtelingen onderdak, maar door het dalend aantal asielaanvragen werd het opvangcentrum eind dat jaar gesloten. Nu het aantal aanvragen volgens Fedasil opnieuw piekt, is er dringend nood aan extra opvang. "Het gebouw in Zaventem is nog in perfecte staat en is snel gebruiksklaar", zegt Fedasil. "Op korte termijn worden er opnieuw bedden geplaatst en wordt de eetzaal in orde gebracht." Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) heeft het licht voor de heropening evenwel nog niet op groen gezet. Ze wil eerst garanties inzake de veiligheid. De komende dagen zit de burgemeester samen met Fedasil. In december heropende ook al een opvangcentrum voor 500 vluchtelingen in Lommel en eind deze maand gaat behalve in Zaventem ook in Moeskroen een tijdelijke vluchtelingenopvang open. (RDK)

