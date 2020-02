Exclusief voor abonnees 'Picasso's van de sociale media' 19 februari 2020

00u00 0

Op het veld zit AS Roma in een impasse, maar ernaast zijn ze een voortrekker op sociale media. Zo waren en zijn de aankondigingen van nieuwe spelers innovatief. CNN omschreef het als volgt: 'AS Roma is voor het presenteren van een speler wat Picasso is voor de kunst'. De komst van de Zweedse doelman Robin Olsen werd in 2018 aangekondigd met een gephotoshopte Ikea-handleiding. Veruit de populairste tweet van de Romeinen kwam er na de 3-0 van Manolas tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2018. "DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! #RomaBarca" Geniale vondst: 160.000 retweets en ruim 297.000 likes.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis