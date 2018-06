"Pets in gezicht en het was snel gedaan" Sanne (27) 22 juni 2018

"Vorig jaar kneep er op Graspop een kerel in mijn poep en die heb ik een ferme 'pets' in zijn gezicht gegeven. Het was snel gedaan", zegt Sanne Marico uit Bilzen. "Die jongen heeft zich meteen verontschuldigd. Hij had wat te veel gedronken, zei hij. Mijn reactie had hij duidelijk niet verwacht. Zoiets gebeurt jammer genoeg af en toe, maar ik laat me dus zeker niet doen."

HLN