Exclusief voor abonnees "Pesterijen tussen Keisse en Sabatini: de één plaste in de waszak van de ander" Ook dit is de 'Wolfpack' 08 juni 2020

Ze doen alsof ze voor elkaar door het vuur gaan. Dat ze alles voor elkaar doen, als er maar een renner van de ploeg wint. Maar het is in de 'Wolfpack' niet altijd grote liefde tussen de ploegmaats. Dat blijkt uit het verhaal dat sprinter Fabio Jakobsen doet in Podcast 'De Polder', over een trainingskamp met Deceuninck-Quick.Step in de winter van 2018. "We deden sprints met Viviani. Ze zeiden: blijf maar aan het wiel, sprint een beetje mee. We hebben zes sprints in totaal gedaan, vijf keer heb ik Viviani geklopt. Wel met een halve fiets of zo. Ik dacht: Viviani is niet fit. Toen kwam Yves Lampaert bij me: 'Heb je zijn gezicht gezien? Dat hing op half zeven.' Viviani was binnengehaald als dé man. En in december werd hij door een nieuwkomer geklopt."

