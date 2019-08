Exclusief voor abonnees 'Pervert van Zaventem' blijkt getrouwde vader van twee 14 augustus 2019

Drie jaar lang heeft de politie jacht gemaakt op een man die meer dan veertig keer zijn geslachtsdeel liet zien aan nietsvermoedende vrouwen, maar maandag is de 'pervert van Zaventem' eindelijk opgepakt. Het gaat om een 32-jarige getrouwde man uit Asse, een vader van twee jonge kinderen. De exhibitionist sloeg vooral toe in de omgeving van de luchthaven, waar hij al veertien jaar werkt. Eén van zijn slachtoffers getuigde enkele maanden geleden in het VTM-programma 'Faroek'. Aan de hand van haar verklaringen kon een robotfoto van de verdachte gemaakt worden, die in de uitzending werd getoond. De man gaf toe dat hij op weg van en naar zijn werk vrouwen lastigviel. "Niet omdat mij dat seksueel opwond, wel omdat ik een onweerstaanbare drang voelde om dat te doen", verklaarde hij. Hij noemde zijn exhibitionisme "een uitlaatklep tegen de stress". Intussen is hij al enkele maanden in behandeling. Om die reden besliste de onderzoeksrechter gisteren dat de dertiger wordt vrijgelaten onder voorwaarden. (WHW/RDK/IBO)

