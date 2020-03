Exclusief voor abonnees "Personeel stijgt boven zichzelf uit" Denis Smets uitbater Carrefours 27 maart 2020

00u00 0

Denis Smets, die in Putte, Kortenberg en Boortmeerbeek winkels van Carrefour uitbaat, is ontroerd door de inzet van zijn personeel. "De mensen stijgen boven zichzelf uit. Tot nu zijn er maar een beperkt aantal zieken. Mijn mensen zijn er zich op één of andere manier van bewust dat ze hun best moeten blijven doen."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis