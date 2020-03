Exclusief voor abonnees "Personeel is ongerust" Schooldirectrice 13 maart 2020

Aicha Al Merouni (39) is schooldirecteur in basisschool De Rank in Wezemaal, met 320 leerlingen van 2,5 tot 12 jaar. "Eerlijk? Ik sta er volledig voor open de school te sluiten", gaf ze gisteren - voor de maatregelen van de regering bekend werden - toe. "De regels zijn zó streng geworden dat het bijna onmogelijk is een goede werking te garanderen. Externen, zoals therapeuten of zorgjuffen, mogen bijvoorbeeld niet meer binnen. Er wordt gevraagd ouders en grootouders niet meer toe te laten tot onze gebouwen. Maar we zijn een open school en hebben dus veel contact met hen, ze komen de klas binnen. Het voelt allemaal erg raar. Ook ons personeel is ongerust."

