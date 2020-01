Exclusief voor abonnees 'Pensioenfoto' breekt brandweerlui zuur op 03 januari 2020

"Onze ploeg neemt even de tijd voor een selfie voor Nieuwjaar": met dit bijschrift postten de brandweerlieden van de Amerikaanse stad Detroit op Facebook een foto van zichzelf bij een brandend huis. Hoewel het om een onbewoond huis ging en ook het huis ernaast leegstond, kregen de brandweermannen bakken kritiek. De foto was bedoeld als een cadeautje voor een collega die met pensioen gaat, maar dat kon de korpschef allerminst smaken. "Er zijn veel manieren om een pensionering te vieren, maar een foto nemen voor een woningbrand hoort daar niet bij", liet korpschef Eric Jones weten. "Dit is ongepast en onprofessioneel." Hij startte een intern onderzoek en verzekerde dat er "disciplinaire maatregelen" getroffen zouden worden. Het huis brandde tot op de grond af.

