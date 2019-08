Exclusief voor abonnees "Penalty voor Kortrijk was géén VAR-fase" 19 augustus 2019

Die van Van Der Bruggen op Chadli was duidelijk, die van Sandler op Ajagun niet. En toch wees ref Lambrechts twee keer naar de stip. Begrijpelijk, vindt Tim Pots. "Ik vermoed ook dat er contact was. Dat hij op de voet van de aanvaller trapte. De reactie van Sandler ondersteunt trouwens die gedachte. Hoe dan ook: dit was géén VAR-fase. Wegens niet honderd procent 'obvious and clear' - de ene ref zou fluiten, de andere niet. Om zeker te zijn of het al dan niet strafschop was, missen we een duidelijk beeld. Als dat er niet is, moet je de beslissing van de ref volgen." Dat Lambrechts geen derde penalty gaf, na een duel tussen Vlap en Hines-Ike, vindt Pots overigens ook correct. "Veel te licht om een strafschop voor te fluiten. Er was contact, ja, maar niet van die aard dat Vlap de weg niet meer kon verderzetten. Hij had gewoon moeten verder spelen." (NP)

