"Peloton was verkleumd"

In zijn allereerste koers voor Corendon-Circus pakte Tim Merlier meteen de tweede plaats. "Mooie binnenkomer", vond hij zelf. "Al had winnen natuurlijk nóg mooier geweest. We hebben ons duidelijk misrekend op de hardrijder Van Schip." Geen verwijt naar wie dan ook, vond Merlier. "Klaas Lodewyck heeft gelijk: weinig teams die echt het initiatief namen, er was geen enkele cohesie. Maar ik denk dat je daar geen onwil moet achter zoeken. De regen en de kou eisten hun tol. Iedereen was verkleumd. Daarin schuilt volgens mij de grootste oorzaak." De slotrit naar Beringen biedt volgens Merlier nog een tweede spurtkans. En vandaag komt hij op vertrouwde grond, in zíjn Vlaamse Ardennen. "Ik ken de streek als mijn broekzak en wéét dus wat ons te wachten staat", grijnst hij. Echt vrolijk wordt hij er niet van. Hoewel. "In principe moet ik dat wel kunnen overleven. Veel zal afhangen van hoe er gekoerst wordt. En van mijn eigen gevoel, natuurlijk." (JDK)

