'Pedoclown' blaast ballonnen op Dominicaanse Republiek 26 januari 2019

Een man van 63 uit Herk-De-Stad die veroordeeld is voor het seksueel misbruik van zeven minderjarige meisjes, speelt momenteel clown op de Dominicaanse Republiek. D.V. kreeg in mei vijf jaar cel. Als 'clown Nico' vroeg hij meisjes om zich uit te kleden, zogezegd om hen 'te controleren'. Hij voerde zelfs een 'toveract met slipjes' op. De man ging echter in beroep en zit nu dus doodleuk ballonnen te blazen op de Dominicaanse Republiek. Opmerkelijk, want naast de effectieve celstraf werd hij ook veroordeeld tot een terbeschikkingstelling voor 5 jaar. Bovendien kreeg de man een verbod van 10 jaar om betrokken te zijn bij activiteiten met minderjarigen. De vader van twee slachtoffers is boos, maar de advocaat van de beklaagde begrijpt de commotie niet. "Mijn cliënt mag gaan en staan waar hij wil. Als hij daar letterlijk en figuurlijk de clown uithangt, begrijp ik de vraagtekens. Maar dat is niet bewezen." (BVDH)

