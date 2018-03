"Pech op fout moment" Vanmarcke 05 maart 2018

"Ik voelde me eigenlijk goed", zei Sep Vanmarcke (29). "Maar net toen de finale begon, draaide mijn ketting vast. Het lukte niet om ze los te maken en dus moest ik wachten op de volgauto voor een reservefiets. Ik verloor meer dan een minuut. Ik ben nog begonnen aan een wilde achtervolging en kwam zelfs nog helemaal vooraan, maar ik heb me ook opgeblazen met dat manoeuvre. Ik had pech op het verkeerde moment. Het kostte te veel krachten. Daarna ben ik teruggezakt van groepje naar groepje."

