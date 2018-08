"Paus dekte zelf misbruik toe" Ex-diplomaat Vaticaan 27 augustus 2018

00u00 0

Een gepensioneerde Vaticaan-diplomaat in de VS eist het ontslag van paus Franciscus, omdat die seksueel misbruik door een Amerikaanse kardinaal zou hebben toegedekt. De paus zou de sancties die een aartsbisschop van Washington DC gekregen had voor misbruik van priesters en seminaristen opgeheven hebben, zegt Carlo Maria Vigano. Volgens hem heeft het Vaticaan de rapporten over dat misbruik onder de mat geschoven. Het Vaticaan geeft geen commentaar op de beschuldiging.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN