Exclusief voor abonnees "Patiënten stromen sneller binnen. Het is nu echt begonnen" Op de spoed met Roos Vormer 23 maart 2020

Roos America, de vrouw van Club Brugge-kapitein Ruud Vormer, is spoedarts in het Gentse AZ Maria Middelares. Door de corona-uitbraak moet ze daar nu "ingepakt als een marsmannetje" werken. "Mijn masker beslaat. Niet echt comfortabel, maar alles went." Speciaal voor deze krant houdt ze een dagboek bij.