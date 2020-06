Exclusief voor abonnees "Pas volgende zomer gaan wij weer iets verdienen" 17 juni 2020

Een festival of een voetbalmatch is nooit compleet zonder een frietje of een hotdog, maar sinds half maart staan de 400 foodtrucks van Bevers & Bevers, marktleider in de publiekscatering in de Benelux, bijna allemaal ongebruikt op het bedrijventerrein in Oostmalle. "Wij staan normaal op Pinkpop, Pukkelpop, Rock Werchter en nog andere festivals", zegt CEO Jurgen Bevers. "We verzorgen de catering op de Formule 1 en zijn actief bij twaalf eersteklassers in het voetbal, de grote beurzen en de matchen van de Rode Duivels. In drukke weekends stellen we soms 2.000 mensen tewerk. Gelukkig verloopt dat via flexi-jobs, waardoor we ons vast personeel tot zo'n 40 mensen kunnen beperken."

