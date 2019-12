Exclusief voor abonnees "Pas op met Modafinil tijdens de blok" 17 december 2019

00u00 0

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG) waarschuwt studenten die het medicijn Modafinil slikken om zich beter te kunnen concentreren: je riskeert onder meer depressies en eetstoornissen. Modafinil is een geneesmiddel tegen zware slaapstoornissen. Het is niet bewezen dat je je er beter kan door concentreren. Het is niet te verkrijgen zonder voorschrift, maar toch vind je het online heel snel. "We weten dat dit geneesmiddel wordt misbruikt door mensen met hoge prestatiedruk: sporters die meer focus willen, studenten die langer willen doorblokken", legt het FAGG uit aan 'VTM Nieuws'. De douane onderschepte vorig jaar 57 illegale pakketten met het geneesmiddel. Modafinil heeft trouwens gevaarlijke bijwerkingen. "Buikpijn, hoofdpijn of een wazig zicht", legt toxicoloog Jan Tytgat uit.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis