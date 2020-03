Exclusief voor abonnees "Pas oma geworden maar ik kan mijn kleinzoon nu niet zien" 21 maart 2020

00u00 0

"Iedereen heeft nu zijn eigen mening over wat de regering moet doen om de coronacrisis aan te pakken. Ik vind zelf dat ze nogal traag hebben gereageerd. Het is toch vreemd dat grote ketens als JBC en Torfs zélf hebben moeten beslissen om hun winkels te sluiten, nog voor de overheid hen dat oplegde. Zo lijkt het alsof onze politici achter de feiten aanhollen. De strenge maatregelen zijn terecht. Het is voor iedereen bang afwachten wat de toekomst zal brengen, zeker voor ons, kleine zelfstandigen. Wie als bediende in een bedrijf werkt, zal hoe dan ook altijd netjes zijn loon ontvangen of kan in het slechtste geval gaan stempelen, maar dat ligt bij ons wel even anders. Ik ben naaister - ik doe retouches - maar op dit moment heb ik ook zo goed als geen werk meer. Vandaag heb ik al meer dan zeventig procent verlies, maar binnen een paar dagen zal dat honderd procent zijn. De communies in mei? Ik zal er een streep door kunnen trekken, vrees ik. Af en toe mag ik nog eens een ritssluiting vervangen, maar het echte verstelwerk blijft natuurlijk uit. De kledingwinkels zijn gesloten en mensen kopen ook gewoon geen nieuwe kleren meer, zelfs niet online. Hun hoofd staat er niet naar in deze onzekere tijden en waarom zouden ze nu ook kleding kopen? Alle restaurants zijn dicht en alle feestjes zijn afgelast. Die nieuwe jurk heb je dus totaal niet nodig. En zij die thuiswerken blijven de hele dag in hun pyjama of hun jogging rondlopen. Dat is trouwens iets wat ik nooit zou doen. Zelfs op zondag, als er helemaal niks te beleven valt en ik geen andere mensen zie, doe ik nette kleren aan en maak ik mij op. Ik moet al doodziek zijn voor ik mij niet schmink. Ik doe dat puur voor mezelf. Zo ben ik nu eenmaal."

