Exclusief voor abonnees "Pas na testen alle spelers weer voetbal in premier league" 11 april 2020

00u00 0

Eerst testen, dan spelen. Het voetbalseizoen in Engeland zou pas mogen hervatten wanneer alle spelers getest zijn op het coronavirus. Dat vindt Richard Bevan, algemeen directeur van de League Managers' Association (LMA). Hij vindt wel dat de tests eerst beschikbaar moeten gemaakt worden voor patiënten en personeel van de Britse gezondheidsdienst. Bevan uit verder kritiek op de Football League, die deze week een brief schreef naar de clubs dat ze hoopvol is dat het seizoen in de zomer kan worden afgerond. (MVS)