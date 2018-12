"Partizan wil Obradovic" 10 december 2018

U was hem wellicht al vergeten: Ivan Obradovic. De 30-jarige linksachter verkommert in de B-kern van Anderlecht, nadat hij afgelopen zomer een transfer naar Turkije geweigerd had. Mogelijk biedt Partizan Belgrado nu een reddingsboei. Servische media menen dat de topclub Obradovic in januari wil overnemen. Anderlecht wil de international hoe dan ook kwijt. De makelaar van Obradovic was, voor het uitbarsten van het omkoopschandaal... Dejan Veljkovic. (PJC)