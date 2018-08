'Parkersonde' vertrokken naar de zon 13 augustus 2018

00u00 0

De NASA is er gisteren dan toch in geslaagd om de 'Parker Solar Probe' te lanceren. Zaterdag bleef die aan de grond omdat er onregelmatigheden in de data van de installatie waren ontdekt. De ruimtesonde gaat onderzoek doen naar de zon en de zonnewind. Ze is gebouwd om temperaturen van 1.400 graden Celsius te trotseren en heeft ook een schild om te weerstaan aan de straling, die op bestemming ongeveer vijfhonderd keer zo fel zal zijn als op de aarde. De 'Parker Solar Probe' moet zeven jaar ovale banen rond de zon blijven draaien. (GVV)

