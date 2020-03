Exclusief voor abonnees "Parijs-Nice met álle kopmannen? Onmogelijk" Moeilijk plannen in corona-tijden 02 maart 2020

00u00 0

Het is praten in het ijle, zegt Wilfried Peeters. Zolang het niet duidelijk is wát er nu precies gebeurt met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, kan je geen plannen maken voor de nabije toekomst. "Als ze afgelast worden, wordt het een heel moeilijke oefening", aldus de ploegleider van Deceuninck-Quick.Step. "Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: we hevelen Remco Evenepoel over van de kern voor Tirreno-Adriatico naar die voor Parijs-Nice. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Alaphilippe is aangeduid als kopman/klassementspion in Nice. Terwijl Sam Bennett er onze sprinter van dienst is. Evenepoel respectievelijk Jakobsen zijn dat in de Tirreno. Een soort 'samensmelting' van beide ploegen, waarbij we én Alaphilippe én Evenepoel én Bennett én Jakobsen uitspelen in Parijs-Nice, is onmogelijk." (JDK)

Aanbieding loopt nog 03 dagen 17 uren 54 minuten 40 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode