Exclusief voor abonnees "Parijs en Londen sturen extra soldaten naar Syrië" 11 juli 2019

00u00 0

Frankrijk en Groot-Brittannië zouden ermee ingestemd hebben om extra troepen naar Syrië te sturen voor de strijd tegen IS. Dat gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de VS, die hun eigen militaire aantallen in het land willen verminderen. Volgens het Amerikaanse blad 'Foreign Policy' drijven de Britten en Fransen hun aanwezigheid op met 10 tot 15% - maar over absolute cijfers wordt niet gecommuniceerd. De VS zouden nog 2.000 tot 2.500 soldaten in Syrië hebben, waar president Trump er slechts 400 van ter plekke wil houden. Eerder deze week zou Duitsland hebben geweigerd om grondtroepen naar Syrië te sturen. Italië overweegt naar verluidt wel om dat te doen.