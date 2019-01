'Paranormale' ex-boekhouder licht vrouw op voor half miljoen 15 januari 2019

Een Antwerpse ex-boekhouder is veroordeeld omdat hij een bejaarde vrouw voor zo'n half miljoen euro opgelicht heeft. Hij won het vertrouwen van de dame met zijn "bovennatuurlijke gaven". De ex-boekhouder noemt zichzelf 'energetoloog' en beweert dat hij zogenaamde 'schatten' uit het hiernamaals kan horen, die de waarheid in pacht hebben. Met zijn verhalen slaagde hij erin een oudere vrouw uit het Gentse in te palmen en te misleiden, kort na de dood van haar echtgenoot. De Antwerpenaar overtuigde haar om steeds meer geld naar hem te storten en schenken, op een manier die juridisch volledig sluitend was. Dat moest, aldus de ex-boekhouder, "van de schatten". De vrouw trok eind 2016 aan de alarmbel, mede dankzij haar familieleden. De Antwerpenaar vroeg de vrijspraak, maar kreeg 30 maanden cel met uitstel en moet 460.000 euro terugbetalen. Wellicht tekent hij beroep aan. (OSG)

