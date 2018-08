"Papa mocht wapen niet gebruikt hebben" DOCHTER SLACHTOFFER 08 augustus 2018

"Ik kan niet goedpraten wat papa gedaan heeft." Zo reageert Katia Van Der Jeugd, dochter van de overleden oud-militair. "Hij had nooit zijn jachtwapen mogen bovenhalen - ik wist zelfs niet dat hij zoiets in huis had, maar blijkbaar had hij er wel een vergunning voor." Dat sommigen Roger nu een gefrustreerde man noemen, snapt Katia niet. "Papa besefte ook wel dat kinderen moeten kunnen spelen, maar dan liefst met respect voor anderen. Hij was zo fier op z'n kleinkinderen. Afgelopen weekend is hij nog naar een beachvolleytoernooi gegaan in Tremelo, omdat één van hen daaraan deelnam." Vandaag zal Katia voor het eerst sinds de dood van haar vader diens flat bezoeken. "Om spullen op te halen voor de verzekering en de begrafenis. Die buurman mag dan wel vrijgelaten zijn, het stelt me gerust dat hij niet meer in dat gebouw mag komen. Het laatste wat ik wil, is hem tegen het lijf lopen." Volgens Katia isoleerde het betrokken gezin zich van alle andere bewoners van het appartement. "Als er een etentje georganiseerd werd, bleven die man en zijn gezin altijd weg." Ze zorgden ook voor veel overlast, zegt de vrouw nog. "Papa was mettertijd het aanspreekpunt geworden voor de andere bewoners, omdat hij het gezin duidelijk durfde te maken dat bepaalde zaken, zoals lawaaihinder, niet konden." Op de bewering dat haar vader het verlies van zijn vrouw moeilijk kon verwerken en regelmatig te diep in het glas keek, wil Katia niet ingaan. "Als ik dat wél doe, blijft de onrust voortduren, en dat wil ik liever niet." (KSN/ADPW)

