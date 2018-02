"Pak je zakdoekjes maar mee" PYEONGCHANG 2018 19 februari 2018

"Ik heb ze eens geteld: ik heb in al die jaren 34 remsters gehad. Maar Sara (Aerts, red.) is de beste die ik al had. Ze zwijgt wanneer ze moet zwijgen, wanneer ik weer aan het discussiëren ben of zo (lacht). Neen, serieus: alles is mogelijk. Als je ziet dat in het rodelen hier een atleet goud won die nog nooit op het podium stond, dan weet je dat de uitkomst onvoorspelbaar is."

