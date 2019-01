"Paar tenen zowat kwijt, maar blij dat ik er nog ben" Stefan Everts eindelijk naar huis na malariabesmetting 26 januari 2019

00u00 0

Ex-motorcrosskampioen Stefan Everts (foto) mag twee maanden nadat hij geveld werd door malaria terug naar huis. Everts vocht een tijd voor zijn leven, maar gisteren mocht hij het revalidatiecentrum verlaten. De motorlegende draagt wel nog de lichamelijke gevolgen van de malariabesmetting, die hij opliep in Congo na een benefietrace. Hij is 10 kilo vermagerd. "Mijn organen hebben zich goed hersteld", zegt Everts. "Maar mijn voeten hebben een paar weken geen bloeddoorstroming gehad, doordat ik in coma heb gelegen. Daar heb ik nu het meeste last van. Een aantal tenen is zwart, die zijn aan het afsterven. Maar ik ben blij dat ik er nog kan zijn voor mijn vrouw, mijn kinderen en mijn familie." De Limburger zal met een lokale kinesist verder aan zijn herstel werken. (MMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN