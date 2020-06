Exclusief voor abonnees "Paar miljoen liter nodig per jaar" Brouwerij Oud Beersel 03 juni 2020

Gert Christiaens (42) van Brouwerij Oud Beersel is duidelijk: "Twee weken geen water is even erg als twee weken corona." Geen water betekent geen productie in zijn historische brouwerij. "Aangezien we Lambiekbier brouwen, is ons brouwseizoen net voorbij. Maar dan nog blijft water een hele zomer noodzakelijk - onder meer om het grote brouwsel geus en kriek dat in houten vaten ligt te rijpen door de leidingen te duwen, richting afvulinstallatie. Eens leeg moeten al die kostelijke houten rijpvaten ook grondig worden gespoeld, anders beschimmelen ze en zijn ze enkel nog goed voor de haard. Hetzelfde geldt voor de pompslangen." Dat het Lambiekbier enkele weken langer zou moeten rijpen, hoeft in Oud Beersel niet nefast te zijn voor het product, dankzij een gekoelde productieruimte. Maar voor heel wat andere bieren rest na twee weken in een te warme tank enkel nog de riool. "Hoeveel liter water we hier komende zomer nodig hebben? Reken voor de productie van een liter bier toch op 4 tot 10 liter. Met een productie van 260.000 tot 300.000 liter wordt dat al gauw een aantal miljoen liter op jaarbasis." (SPK)

