(Ozark) Henry & Henri (PFR) nemen samen single op 02 maart 2018

Ozark Henry en Henri PFR zijn samen de studio ingedoken. Het resultaat is de single 'Bullet'. "We vonden het allebei een mooie opportuniteit om noord en zuid van ons vlakke land samen te brengen in een nieuwe song", zegt Henri PFR. Henri - née Peiffer - is dankzij hits als 'Flames' en 'Until the End' niet enkel in Wallonië een superster, ook Vlaanderen ging sinds kort overstag voor de jonge Brusselse dj. Piet Goddaer verenigt met Ozark Henry al jaren beide landsdelen. "Ik was op zoek naar een zanger en schrijver voor één van mijn nummers", zegt Henri. "Ik belde Piet Goddaer omdat ik Ozark Henry een geweldige artiest vind en gelukkig was hij net vrij. Piet gaf me meteen een afspraak in zijn studio aan zee. Toen ik voor het eerst kwam, was ik supergestresseerd. Maar heel snel voelde ik me op m'n gemak en geïnspireerd. Zijn studio is prachtig. Hij heeft een buitengewone 360° 'immersive sound'-installatie, omdat hij al heel wat geëxperimenteerd heeft met deze nieuwe audiotechnologie. Het was voor mij een hele mooie ontmoeting en ontdekking. Hij is een mentor voor mij. En er was een echte klik tussen ons." (ARo)

