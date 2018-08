"Overweldigend voor een man die in de schaduw leeft" Naert & co onthaald op Zaventem 14 augustus 2018

00u00 0

Feest op Zaventem! De Belgische EK-atleten arriveerden gisteren uit Berlijn met niet minder dan zes medailles in de koffers. Reden genoeg dus voor een warm onthaal voor de Belgische delegatie. Marathonloper Koen Naert werd verwelkomd door zijn schoonfamilie, een aantal trainingsmakkers en natuurlijk zijn zoontje van 1,5 jaar, Finn. "Voor een man die graag in de schaduw leeft, is dit een overweldigende ontvangst", vertelde Naert. "Wanneer ik thuiskom, ga ik het allemaal wat laten bezinken bij een goed pak friet. Dat heb ik gemist." Vieren deden ook de Belgian Tornados na hun goud op de 4x400m. De Borlées aangevuld met wie in de toekomst de nieuwe vaandeldrager van de Belgische atletiek moet worden: Jonathan Sacoor. "Dat ik dit al op mijn 19de mag beleven, is te mooi voor woorden." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN