"Oververmoeide" Poulidor naar ziekenhuis 09 oktober 2019

Zorgen om Raymond Poulidor (83). De Franse wielerlegende is wegens "grote vermoeidheid" overgebracht naar het ziekenhuis. "Raymond is heel vermoeid sinds de laatste Tour de France", zegt zijn echtgenote Gisèle. Meer details over de gezondheidstoestand van 'Poupou' zijn niet bekend. Poulidor, grootvader van Mathieu van der Poel, stond acht keer op het podium van de Tour, maar de eindzege was nooit voor hem weggelegd. (LPB)