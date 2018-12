"Oververdiend" ■ TOM BOONEN 06 december 2018

"Dit is een abnormaal seizoen geweest. Wanneer je als wielerkenner Victors uitslagen bekijkt, dan is dat toch niet niets. Veel van zijn prestaties zijn een beetje in de vergetelheid geraakt omdat hij een tijdrijder is. Geen discipline die op de voorgrond staat in een land waarin vooral de klassiekers tellen. Er is nu eenmaal weinig aandacht voor de wedstrijden die hij ambieert, maar hij is de eerste sinds jaren die het tij doet keren. Morgen zullen velen zeggen: 'Victor wie?', maar in de wielerwereld zelf weten we echt wel wie hij is. Deze Kristallen Fiets is oververdiend voor Victor Campenaerts." (DMM)