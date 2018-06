'Overvallen' kassierster zelf opgepakt 15 juni 2018

Een 'overvallen' kassierster van doe-het-zelfzaak Hubo in Veurne heeft de hold-up vermoedelijk verzonnen en de inhoud van de kassa zelf gestolen. De feiten vonden woensdag plaats op klaarlichte dag. Volgens de vrouw moest ze alle biljetten uit de kassa aan een man met een mes geven, waarna ze in huilen uitbarstte. Toen de politie ter plaatse kwam, was er van de overvaller geen spoor. Diezelfde avond nog werd de kassierster zelf op de rooster gelegd. Haar verhaal rammelde langs alle kanten. Zo is er op camerabeelden niets te zien van een vluchtende dief, hadden klanten in de zaak niets van de overval gemerkt en verwittigde de vrouw pas minuten later haar collega's. "Er is geen enkele aanwijzing dat de overval echt is", zegt het parket. De kassierster werd vrijgelaten, het geld is nog spoorloos. (JHM)

