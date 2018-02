"Overname heeft impact gehad op spelers" Hein kijkt uit naar zijn komst 24 februari 2018

00u00 0

Zondag maakt Marc Coucke zijn langverwachte entree in het Astridpark. Op de officialisering van zijn overname van Anderlecht is het nog twee weken wachten, maar het is wel een belangrijke stap voor de hele club richting meer stabiliteit. Ook voor de spelers, zegt coach Hein Vanhaezebrouck. "We kijken uit naar het moment dat alles officieel is, want de voorbije maanden zaten we in een impasse. Ongetwijfeld heeft die hele overname ook impact op de groep gehad. Direct of onrechtstreeks. Spelers weten niet waar ze staan, wat er in de zomer zal gebeuren met hen, met wie ze daarover moeten praten. Wanneer alles is afgehandeld, zullen ze tenminste duidelijkheid hebben. Dat is altijd beter voor een speler dan in het ongewisse blijven. Ik zeg niet dat élke speler daaronder geleden heeft - er zijn er die zich daar helemaal niets van aantrekken, maar anderen zijn daar wel mee bezig."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN