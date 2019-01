"Overloper" in Ninove krijgt lidgeld terug 08 januari 2019

00u00 0

Joost Arents, die in Ninove uit de N-VA werd gezet, krijgt van die partij zijn lidgeld terugbetaald. Arents besloot schepen te worden in een coalitie met Samen en Open Vld van burgemeester Tania De Jonge. Een beslissing die niet strookte met het voornemen van N-VA om oppositie te voeren en die Forza Ninove van Guy D'haeseleer buitenspel zette. Arents heeft de eed afgelegd als schepen in het nieuwe bestuur en werd zo de facto uit de partij gezet. Maar de voormalige lijsttrekker liet optekenen dat hij zichzelf nog steeds als N-VA-lid beschouwt. "Ik heb nog maar net mijn lidgeld gestort." De lokale afdeling van N-VA is formeel en zegt dat Arents niet langer op de ledenlijsten staat.Het lidgeld van Arents zal worden teruggestort, klinkt het bij regiocoördinator Matthias Diependaele.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN