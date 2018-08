"Overleven op appels en liters bier" 17 augustus 2018

00u00 0

Negen 18-jarige vriendinnen, pas afgestudeerd in de Latijnse, trekken naar Pukkelpop. Wat geeft dat? Woensdag nog een fris en fruitig zicht, maar ook gisteren kwamen alle dames nog meer dan goed voor de dag. "Onze ogen verstoppen we wel achter onze zonnebril, dan zien we er toch beter uit. Maar sssht!", lachen ze. Hun vriendjes, die niet mee mochten, missen ze nog niet. "We amuseren ons te pletter!" Voor Dua Lipa lieten ze hun tenten op de camping voor wat ze waren. "Ook al is het er gezellig en kunnen we kosten besparen. We hebben een voorraad appels

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN