"Overdreven? Gezond boerenverstand" Verboden hand te schudden of te kussen 28 februari 2020

Beter voorkomen dan genezen, vinden ze bij een Kortrijkse bedrijf Duma. Dus paste de specialist in heftrucks en bouwmachines zijn interne reglement aan in de hoop het virus buiten te houden. "Onze honderd personeelsleden mogen niet meer kussen en geen handen meer schudden", zegt zaakvoerder Stephan Debrabandere. "Overdreven? Dat is gewoon gezond boerenverstand. We doen zaken met mensen uit tal van windstreken, zoals Hongaren, Polen en Chinezen. We verwachtten deze week ook mensen uit het noorden van Italië, maar die mogen voorlopig niet komen. Waakzaam zijn is de boodschap, om te vermijden dat we in contact komen met een besmet persoon en ons bedrijf enkele weken in lockdown moet. We voeren tijdelijk het Japanse systeem in. Dat is elkaar enkel vriendelijk begroeten door te knikken en te glimlachen. Hoe onze personeelsleden reageren? Met de glimlach, want ze snappen dat het nu beter is om voorzichtig te zijn." (LPS)

