'Over water' 820.000 keer online bekeken 04 januari 2019

00u00 0

De stunt van de VRT om de serie 'Over water' gratis beschikbaar te stellen tussen kerst en nieuw, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ruim 820.000 keer werd een aflevering opgestart via het online platform VRT NU, Telenet of Proximus. Hoeveel Vlamingen de hele fictiereeks 'bingewatchten', wordt niet bekendgemaakt. VRT-netmanager Olivier Goris geeft wel mee dat de derde episode het opmerkelijk goed deed.