"Over titel spreken zou pretentieus zijn" "Liefst coach vóór stage, maar vooral de juiste" "Transfers enkel als die snel impact hebben" Verschueren en Arnesen leggen uit 04 januari 2019

00u00 0

Sommigen zullen weer een illusie armer zijn. Op de voorstelling van Frank Arnesen als TD heeft Michael Verschueren een duidelijk profiel uitgezet voor de nieuwe coach. "Onze trainer moet met jongeren kunnen werken, voor technisch voetbal staan, communicatief zijn én de Belgische competitie kennen." Een complexe wenslijst, wat maakt dat Verschueren, die de bedoeling heeft om T1 ad interim Karim Belhocine sowieso aan boord te houden, zich allerminst wil laten opjagen. "Liefst voor de stage (die maandag start, red.) hebben we de zoektocht afgerond, maar als dat niet lukt, dan is dat maar zo. Het moet de juiste man zijn." Zo ambitieus Anderlecht in de trainersdossiers, zo realistisch is het wat betreft de sportieve doelstellingen. "We dromen van de top twee. Over de titel spreken zou pretentieus zijn."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN