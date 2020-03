Exclusief voor abonnees "Over drie à vier jaar hoofdtrainer" Berrier terug bij KVO 13 maart 2020

Franck Berrier (36) est de retour. De ex-spelmaker van KV Oostende keerde vorige week terug bij de kustploeg als assistent van Adnan Custovic, bijna twee jaar nadat hij door Broos en Callant als speler werd weggestuurd. "Rancuneus ben ik niet - dit voelt als thuiskomen", klonk het bij de Fransman, wiens lichtblauwe outfit moeiteloos deed terugdenken aan zijn tijd als speler. "Natuurlijk heb ik de ambitie om hoofdtrainer te worden, maar pas over drie à vier jaar. Tegen dan moet ik klaar zijn. Ik heb mijn lot verbonden aan dat van Custovic - voor ongeveer 80 procent hebben we dezelfde filosofie, verder vullen we elkaar goed aan." Berrier verhuisde van KVO naar KV Mechelen, waar hij wegens hartproblemen een punt achter zijn carrière moest zetten. "Het blijft leuk om met de bal bezig te zijn, maar ik mis het spelletje niet. Af en toe spring ik op training in als er een speler tekort is voor een bepaalde oefening. Langzamerhand raak ik mijn nieuwe rol gewoon. Voor een tiental spelers met wie ik zelf nog speelde, ben ik gewoon 'Franck'. Oostende is mijn thuis: mijn vrouw werkt hier en mijn kinderen lopen er school. We zien wel wat de toekomst straks brengt wanneer de nieuwe eigenaars arriveren." (TTV)

