Exclusief voor abonnees 'Over de oceaan' is eerst te zien op Telenet, daarna op VIER 27 mei 2020

00u00 0

Eind vorig jaar kozen Evi Hanssen (41), Charlotte Vandermeersch (36), Otto-Jan Ham (41), Dominique Persoone (51), Imke Courtois (32) en Jani Kazaltzis (41) het ruime sop voor een reis van 5.000 kilometer over de Atlantische Oceaan. Hoe hun tocht is verlopen is vanaf 6 juli te zien op Telenet Play en Play More en in het najaar op VIER. Het gezelschap vertrok vanop het Canarische eiland Lanzarote en kwam ruim drie weken later aan op het Caribische eiland Guadeloupe. De zes onervaren zeilers maakten de niet ongevaarlijke tocht onder het toeziend oog van kapitein Piet Smet. Hanssen liet via Instagram al weten dat de reis "intens" was. (DBJ)

