"Over de lijn? Dan zou ik in eigen doel wegkoppen" De Laet 03 februari 2020

't Leek de save van het jaar te gaan worden. Helaas pindakaas voor Ritchie De Laet: de spelleiding keurde het doelpunt van Vanaken goed. "En dat snap ik niet", zuchtte hij. "Is die bal over de lijn, kop ik toch gewoon in eigen doel? Ik moet al een sterke kopper zijn om de bal voorbij mijn eigen paal nog richting achterlijn te koppen. Dat je dan toch kan beslissen dat het doelpunt was is één van die dingen die gebeuren als je hier speelt zeker? Onmogelijk dat die bal volledig over de lijn was. En als je niet honderd procent zeker bent, moet je het voordeel aan de verdediging geven, vind ik."