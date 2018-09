'Ovenkat' Sprotje heeft nieuwe thuis 05 september 2018

De kat die in juni door een dierenbeul een kwartier in een hete oven werd gestopt, heeft een nieuwe thuis. Sprotje woont nu bij een koppel in het Oost-Vlaamse Buggenhout. "Ze is zelfzeker, sociaal en lief", zegt bazinnetje Christelle Van Wettere (55). "We verwennen haar met het beste eten. Ze speelt graag en zit vaak aan het venster - blijkbaar was Sprotje vroeger veel buiten, maar we houden haar binnen tot ze het hier gewoon is." De man die de kat mishandelde, A.P. uit Kortrijk, riskeert zes maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. (LPS)

