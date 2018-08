'Oven-kat' Sprotje overleeft operatie 11 augustus 2018

De kat die begin juni in Kortrijk door een dierenbeul een kwartier in een snikhete oven werd gestopt, wordt weer helemaal de oude. Dat zegt de dierenarts, nu de laatste wonde aan de zwaarverbrande linkerkant van Sprotje onder verdoving gehecht is. "Binnen de twee weken is ze hersteld en mag ze naar het gezin dat haar wil adopteren", klinkt het. Dierenartsenpraktijk Overleie, de stad Kortrijk en Gaia hebben een strafklacht ingediend tegen de dader, Oekraïner A.P. Die riskeert tot zes maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. Een crowdfunding voor de medische kosten van Sprotje bracht 15.000 euro in het laatje - veel meer dan nodig was. Het merendeel vloeit daarom naar allerlei goede doelen. (LPS)

